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  4. Один человек погиб при взрыве на шахте в Донецке

Один человек погиб при взрыве на шахте в Донецке

, 12:12 64

По данным Минугля ДНР, на территории шахты им. Скочинского произошел взрыв неустановленного предмета.

Фото : ТАСС/Драчев Виктор

Один человек стал жертвой взрыва на шахте в Донецке 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минугля самопровозглашенной ДНР.

ЧП произошло в Кировском районе города. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города. Ранее в Telegram-канале представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова появилась информация взрыве. Представитель ведомства рассказал, что данные о причинах происшествия будут даны после расследования.

Взрыв произошел в 9.27 утра по местному времени. Погибший 1964 года рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли при взрыве газового баллона в машине в Варшаве.

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