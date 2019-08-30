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Два человека погибли при взрыве газового баллона в машине в Варшаве

, 13:09 Фото 26

Инцидент произошел в пятницу, 30 августа, в районе Бемово.

Фото : rmf24.pl

Два человека погибли в результате взрыва автомобиля, перевозившего баллоны с газом, в Варшаве. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM. ЧП произошло в пятницу, 30 августа.

Жертвами инцидента стал водитель спецмашины и случайный прохожий. Трагедия произошла на Вроцлавской улице в районе Бемово. Данные о пострадавших уточняются. Отмечается, что автомобиль принадлежал фирме, которая занимается доставкой газа. В полиции польской столицы подтвердили факт произошедшего, однако не назвали точное число погибших и раненых.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Чеченской республики, где мощнейший взрыв прогремел на газовой автомобильной заправке.

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