Два человека погибли при взрыве газового баллона в машине в Варшаве

Два человека погибли в результате взрыва автомобиля, перевозившего баллоны с газом, в Варшаве. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM. ЧП произошло в пятницу, 30 августа.

Жертвами инцидента стал водитель спецмашины и случайный прохожий. Трагедия произошла на Вроцлавской улице в районе Бемово. Данные о пострадавших уточняются. Отмечается, что автомобиль принадлежал фирме, которая занимается доставкой газа. В полиции польской столицы подтвердили факт произошедшего, однако не назвали точное число погибших и раненых.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Чеченской республики, где мощнейший взрыв прогремел на газовой автомобильной заправке.