  1. Пятый канал
  4. Камера сняла, как курьер еды мастерски украл колбасы на 17 тысяч рублей

Камера сняла, как курьер еды мастерски украл колбасы на 17 тысяч рублей

, 16:11 Эксклюзивное видео 28

Молодой человек сложил продукты в свою рабочую сумку и покинул магазин.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге доставщик еды украл продукты в магазине и спокойно покинул здание. Об этом сообщает местное УМВД.

«Неустановленное лицо, находясь в магазине „Перекресток“ путем свободного доступа, тайно похитило продукты питания на сумму 17 596,53 рублей», — сказали в ведомстве.

На видео, которое появилось в распоряжении 5-tv.ru, видно, как курьер, методично и не спеша, складывает колбасу из продуктовой корзины прямо в свой рабочий рюкзак.

В настоящий момент молодой человек в униформе известной компании по доставке готовой еды разыскивается правоохранительными органами. Приметы злоумышленника: мужчина в возрасте около 30 лет, ростом 170-175 сантиметров и с темной бородой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курьер из Delivery Club рассказал о знакомстве с девушкой из «Яндекс. Еды».

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

16:16
«Дадим под штангу»: Фоменко зажигательно позвал всех на фестиваль «Наши в городе»
16:11
Камера сняла, как курьер еды мастерски украл колбасы на 17 тысяч рублей
15:54
Путин указал, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию
15:40
Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни
15:29
«Повод обновить гардеробчик!»: Емельяненко о намерении «разорвать» Кокляева как рубашку
15:29
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом — видео

Сейчас читают

Видео: с модели на подиуме слетел бюстгальтер — ее реакции можно позавидовать
«Такой ранимый!» Сергея Лазарева растрогала до слез своя же песня — видео
«Как на КВН!» Как жена Мартиросяна запутала поклонников снимком из Парижа

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги