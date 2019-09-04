Камера сняла, как курьер еды мастерски украл колбасы на 17 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге доставщик еды украл продукты в магазине и спокойно покинул здание. Об этом сообщает местное УМВД.

«Неустановленное лицо, находясь в магазине „Перекресток“ путем свободного доступа, тайно похитило продукты питания на сумму 17 596,53 рублей », — сказали в ведомстве.

На видео, которое появилось в распоряжении 5-tv.ru, видно, как курьер, методично и не спеша, складывает колбасу из продуктовой корзины прямо в свой рабочий рюкзак.

В настоящий момент молодой человек в униформе известной компании по доставке готовой еды разыскивается правоохранительными органами. Приметы злоумышленника: мужчина в возрасте около 30 лет, ростом 170-175 сантиметров и с темной бородой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курьер из Delivery Club рассказал о знакомстве с девушкой из «Яндекс. Еды».