Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Иркутской области 4 сентября. Об этом сообщает МЧС РФ.

По предварительной информации, пострадали три человека.

ЧП произошло в Ангарске в 22 микрорайоне. Как стало известно 5-tv.ru, ранения получили мужчины от 18 до 25 лет. Предположительно, взрыв произошел во время приготовления пищи. Молодые люди получили легкие травмы и от госпитализации отказались. В квартире вылетели стекла после хлопка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб при взрыве на шахте в Донецке.