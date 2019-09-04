Российская рок-группа «Мураками» пригласила фанатов на грандиозное музыкальное событие «Наши в городе». Фестиваль состоится в Москве 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.

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«Мы приглашаем на фестиваль „Наши в городе“. Увидимся 7 сентября в Москве», — сказала Диляра Вагапова — вокалистка «Мураками».

Фестиваль «Наши в городе» пройдет во время празднования столицей Дня города в первые выходные сентября. На музыкальном марафоне выступят такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как: Валерий Сюткин, рок-группа «СЛОТ», Гарик Сукачев, хеви-метал коллектив «Ария» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сукачев и Галанин позвали любителей рока на фестиваль «Наши в городе».