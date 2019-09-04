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«Повод обновить гардеробчик!»: Емельяненко о намерении «разорвать» Кокляева как рубашку

, 15:29 Эксклюзивное интервью 1 586

Боец ММА разорвал на себе одежду и заявил — то же самое сделает со своим соперником Михаилом Кокляевым на ринге.

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Фото, видео : РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Александр Емельяненко анонсировал бой с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, опубликовав в Instagram видео с подписания соответствующего контракта. На кадрах боец ММА рвет на себе рубашку и заявляет — то же самое произойдет с его соперником на ринге. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru спортсмен поделился подробностями предстоящего поединка. В частности, звезда смешанных единоборств прокомментировал инцидент с разорванной одеждой.

«Это повод поехать обновить мне гардеробчик!» — иронично заметил боец.

По словам Александра Емельяненко, Михаил Кокляев не сможет одолеть его на ринге, ведь тяжелоатлет хорош только со штангой в руках. Также профессиональный боец ММА отметил — его противнику стоит начать заниматься более серьезным спортом.

«Как соперник он слабый. Поднять — он поднимет больше меня, а побить — нет. Никакой мольбы о прощении с его стороны я не слышал. Я докажу всем качкам, культуристам и любителям штанги, что они сильные только там, где есть штанга. А на ринге их умение таскать большие веса абсолютно не пригодится. Поэтому пускай начинают заниматься нормальным спортом», — заявил спортсмен.

О сроках и месте проведения боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева сейчас договариваются организаторы.

«Он точно в этом году будет. Как станет известно — я сообщу», — заявил Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписан контракт на бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

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