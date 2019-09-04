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Да будет бой! Александр Емельяненко сразится с Михаилом Кокляевым

, 13:02 39

Тяжелоатлет опубликовал информацию о предстоящем поединке в своих соцсетях.

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Фото, видео : РИА Новости /Владимир Астапкович, Instagram @koklyaev_mikhail

Боец MMA Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев планируют провести бой с начала 2019 года. Об этом они объявили в своей социальной сети.

«Контракт на бой с Александром Емельяненко подписан!» — заявил Кокляев в Instagram.

37-летний Александр Емельяненко дебютировал в боях MMA в 2003 года. На его счету 28 побед и всего семь поражений.

41-летний Михаил Кокляев — популярный тяжелоатлет и представитель силового экстрима. Спортсмен известен во всем мире, однажды его даже похвалил в Twitter сам Арнольд Шварценеггер.

Михаил Кокляев способен сдвигать с места грузовые автомобили и автобусы. Как-то раз тяжелоатлет протащил на себе танк и железнодорожную платформу общим весом в 80 тонн. Также спортсмен известен тем, что смог осуществить приседание со штангой весом в 330 килограмм.

Провести бой взялись: знаменитый организатор боев — Камил Гаджиев, скандально известный боец Вячеслав Дацик, популярные блогеры Артем Тарасов и Амиран Сардаров.

По словам экспертов, бой между Емельяненко и Кокляевым носит исключительно развлекательный характер. Учитывая то, кто выступает организаторами события, многие ждут «фрик-поединка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко разбился на велосипеде и отменил бой в Самаре.

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