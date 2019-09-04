Кокляев или Емельяненко? Профессиональные боксеры сделали прогноз на исход боя

Внимание к анонсированному поединку бойца MMA Александра Емельяненко и тяжелоатлета Михаила Кокляева продолжает усиливаться. В беседе с 5-tv.ru свое мнение и прогнозы касательно этой встречи высказали профессиональные бойцы Денис Инкин и Эльдар Кенкерли.

Инкин убежден, что бой было решено провести, исходя из желаний зрителей — спортсмен уверен, что организаторы поединка тщательно изучили запросы аудитории, прежде чем заняться подготовкой мероприятия. Ставку в этой встрече Денис делает на Емельяненко.

«Мне сложно комментировать, я просто буду болеть. Болеть больше за Емельяненко, наверное», — сказал Инкин.

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А вот чемпион России по армейскому рукопашному бою и боксер Эльдар Кенкерли в своих прогнозах не так однозначен. С одной стороны, он учитывает опыт и мастерство Емельяненко, с другой — не забывает о физических преимуществах Кокляева, которые могут ощутимо сыграть тому на руку.

«Шансов, конечно, у Кокляева меньше, но у него есть один плюс — это тяжелый вес. Любой удар, который может прилететь, может быть решающим», — рассуждает Кенкерли в разговоре с 5-tv.ru.

При этом Эльдар надеется, что бой был задуман для популяризации спорта, а не ради личного пиара спортсменов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракт на бой друг с другом.