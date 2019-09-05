Емельяненко против Кокляева. У кого выше шансы?

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко возвращается на ринг. Он проведет бой против тяжелоатлета и пауэлифтера Михаила Кокляева. И хоть дата еще неизвестна, поединок уже начался — в интернете. У кого шансы на победу выше? Рассказывает в видеосюжете корреспондент МИЦ «Известия» Александр Кузмак.

4 сентября на своей странице в Instagram Михаил Кокляев опубликовал видео, на котором он подписывает контракт на бой с Александром Емельяненко. Когда именно состоится поединок пока не известно, но скорее всего — уже этой осенью.