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  4. Емельяненко против Кокляева. У кого выше шансы?

Емельяненко против Кокляева. У кого выше шансы?

, 1:31 Эфирная новость 27

Эксперты отдают предпочтение Александру, поскольку у того больший опыт на ринге. Но «лаки панч» в исполнении пауэрлифтера может в момент все поменять.

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Фото, видео : © РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко возвращается на ринг. Он проведет бой против тяжелоатлета и пауэлифтера Михаила Кокляева. И хоть дата еще неизвестна, поединок уже начался — в интернете. У кого шансы на победу выше? Рассказывает в видеосюжете корреспондент МИЦ «Известия» Александр Кузмак.

4 сентября на своей странице в Instagram Михаил Кокляев опубликовал видео, на котором он подписывает контракт на бой с Александром Емельяненко. Когда именно состоится поединок пока не известно, но скорее всего — уже этой осенью.

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