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  4. Видео: на дискотеке в Колумбии провалился пол. 30 человек рухнули вниз

Видео: на дискотеке в Колумбии провалился пол. 30 человек рухнули вниз

, 7:52 Эфирная новость 26

К счастью, обошлось без погибших. К этой минуте сообщается о семи пострадавших.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © Thomas Frey, 5-tv.ru

Танцевали до упаду — в прямом смысле этого слова. В одном из клубов Колумбии во время дискотеки провалился пол. Более 30 человек вместе с бетонной плитой рухнули с высоты второго этажа.

Семь человек, среди которых есть и подростки, получили различные травмы. По словам очевидцев, пол просто не выдержал нагрузки. В зале в самый разгар вечеринки находилось более сотни человек. По словам спасателей, обрушился фрагмент пола площадью примерно 25 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое военных сорвались с огромной высоты на авиашоу в Колумбии.

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