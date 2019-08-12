Двое военных сорвались с огромной высоты на авиашоу в Колумбии

Авиашоу в Колумбии обернулось трагедией. Двое военных погибли во время торжественного парада.

Они держали национальный флаг — их на тросе нес вертолет. В какой-то момент он оборвался, и люди вместе со знаменем рухнули с огромной высоты. Медики пытались на месте оказать помощь, но спасти военнослужащих не удалось.

Dos militares colombianos murieron esta tarde, al caer al vacío desde un helicóptero, durante un desfile en la Feria de las Flores de Medellin. #11ago pic.twitter.com/PblQaLMtc0 — Sergio Novelli (@SergioNovelli) August 11, 2019

«Я дал указание Вооруженным силам, чтобы эти воздушные учения были приостановлены до тех пор, пока полностью не станут известны причины инцидента в Медельине (город в Колумбии)», — сообщил министр обороны страны Гильермо Ботеро в Twitter.

Сейчас ведется расследование случившегося. Зона проведения шоу закрыта.