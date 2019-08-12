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  4. Двое военных сорвались с огромной высоты на авиашоу в Колумбии

Двое военных сорвались с огромной высоты на авиашоу в Колумбии

, 12:11 Эфирная новость 48

Закрепленный за вертолет трос оборвался и военнослужащие полетели вниз на глазах у шокированной публики.

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Фото, видео : Twitter @CaracolRadio, 5-tv.ru

Авиашоу в Колумбии обернулось трагедией. Двое военных погибли во время торжественного парада.

Они держали национальный флаг — их на тросе нес вертолет. В какой-то момент он оборвался, и люди вместе со знаменем рухнули с огромной высоты. Медики пытались на месте оказать помощь, но спасти военнослужащих не удалось.

«Я дал указание Вооруженным силам, чтобы эти воздушные учения были приостановлены до тех пор, пока полностью не станут известны причины инцидента в Медельине (город в Колумбии)», — сообщил министр обороны страны Гильермо Ботеро в Twitter.

Сейчас ведется расследование случившегося. Зона проведения шоу закрыта.

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