В Москве в предстоящих выходные будет жарко, несмотря на погоду. Невероятный накал эмоций ждет всех поклонников рока. На сцене под открытым небом зажгут «Наши в городе» — это будет двухдневный марафон любимых тысячами россиян хитов.

На музыкальную дистанцию выйдут только качественные и проверенные временем группы и исполнители: «Секрет», «Ария», «Пилот», Найк Борзов, Вадим Самойлов, Гарик Сукачев и многие другие. Рок-фестиваль обещает стать громким музыкальным событием года — звездный состав участников это гарантирует. Где пройдет главная столичная рок-тусовка — узнал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков.

Осень отменяется, лето уходить не хочет, и причина более чем уважительная. Рок-сердце огромной страны забьется в унисон тяжелым гитарным рифам в самом центре столицы уже в эту субботу, 7 сентября. На Проспекте Сахарова задуют молодые ветра.

«Будет круто! Желаем только, чтобы была хорошая погода, замечательное настроение обеспечено», — зовет поклонников на концерт Иван Демьян, лидер группы «7Б».

«Кто сказал, что пора фестивалей прошла вместе с летом? Мы вас ждем всех!» — добавляет заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

20 часов музыкального адреналина. Самая настоящая двухдневная рок-терапия. У гостей даже не будет времени, чтобы отдышаться. Все «маршруты московские ведут» на проспект Сахарова. Наши снова загремят в городе московскими битами, которые будут звучать от зари и до зари.

Игорь Журавлев, вокалист группы «Альянс»: «Песни будут в основном старые, самые хитовые, популярные, которые мы любим. Мы вам готовим сюрпризик».

«Один из элементов удивления — это не рассказывать о том, что будет. Пусть поклонники придут, послушают и увидят», — говорит Александр Ф. Скляр.

Музыканты — люди творческие и никогда не гонятся за рекордами. Их фиксируют другие. В прошлом году «Наши в городе» собрали 35 тысяч зрителей прямо у стен Кремля. Концерт на Васильевском спуске стал главным роковым событием года.

Илья Черт, лидер группы «Пилот»: «Это будет золотая открытка от группы „Пилот“. Дорогие мои, берите семью, детей. Надеюсь, нам повезет с погодой, будет настоящий рок-н-ролл».

Музыкальный лайн-ап на Сахарова — целиком из звезд первой отечественной рок-величины: «Ария», Гарик Сукачев, «Пилот», Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, «Наив», «7Б», «Серьга», Найк Борзов, Александр Скляр с группой «Ва-БанкЪ» и бит-квартет «Секрет».

Максим Леонидов: «Я вас приглашаю 7 сентября на проспект Сахарова на фестиваль «Наши в городе“».

«Группа „Секрет“, целый час сольника. Оооо! Дадим под штангу, ждем!» — убеждает Николай Фоменко, основатель группы «Секрет».

Организаторы обещают сверхмарафонскую музыкальную дистанцию. По сути, это самое настоящее нашествие, только звездный небосвод будет греметь в окружении урбанистических пейзажей столицы.

Качественная, проверенная временем и музыкальным вкусом миллионов рок-музыка — главная, но не единственная острая приправа в меню, которое приготовили организаторы. Гостей ждет много интересного.

Андрей Матвеев, заместитель генерального директора «Мультимедиа холдинга»: «Помимо музыки, там еще будет достаточно много развлечений: спортивных, детских, фудкорты, то есть это большой праздник для всей семьи».

Музыкальный ультрамарафон начнется в эту субботу, 7 сентября, в 12 часов, вход свободный, а русский рок живее всех живых! И музыканты обязательно напомнят об этом!

Ранее 5-tv.ru писал, что группа «Горшенев» приглашает поклонников на фестиваль «Наши в городе».