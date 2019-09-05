Группа «Горшенев» приглашает поклонников на фестиваль «Наши в городе»

Музыканты рок-группы «Горшенев» записали специальный видеоролик, в котором пригласили своих поклонников на фестиваль «Наши в Городе», который будет проходить в Москве 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова. Большой музыкальный праздник посвящен Дню рождения столицы России, который отмечается каждый год в первые выходные сентября.

«Дорогие друзья! Мы, проект „Горшенев“, едем к вам на День города! Москва, проспект Академика Сахарова, 7 сентября. Мы выступаем в рамках фестиваля „Наши в городе“. Да, в 15:00 ждем вас на нашем выступлении», — говорят, сменяя друг друга по очереди, участники коллектива.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, свое участие в почти 20-часовом музыкальном марафоне подтвердили Максим Леонидов, Гарик Сукачев, Валерий Сюткин, Илья Черт, Николай Фоменко, Сергей Галанин и другие музыканты.