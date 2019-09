После проигрыша Ибрагимович грубо отказал аргентинскому журналисту

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович похоже был так расстроен проигрышем «Сиэтл Саундерс» в очередном матче регулярного чемпионата MLS, что грубо отказал аргентинскому корреспонденту, попытавшемуся задать ему вопрос.

«Вы хотите сфотографироваться?» — спросил форвард.

Услышав отрицательный ответ, Ибрагимович молча удалился.

«Do you want a picture or not?» 📸



Don't waste Zlatan's time.



(via @TyCSports) pic.twitter.com/G7ghsG0KQM