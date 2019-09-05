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  4. После проигрыша Ибрагимович грубо отказал аргентинскому журналисту

После проигрыша Ибрагимович грубо отказал аргентинскому журналисту

, 9:54 Видео 35

Команда шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» уступила «Сиэтл Саундерз» со счетом 3:4.

Фото : © РИА Новости/ Евгений Одиноков

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович похоже был так расстроен проигрышем «Сиэтл Саундерс» в очередном матче регулярного чемпионата MLS, что грубо отказал аргентинскому корреспонденту, попытавшемуся задать ему вопрос.

«Вы хотите сфотографироваться?» — спросил форвард.

Услышав отрицательный ответ, Ибрагимович молча удалился.

Матч между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» состоялся 1 сентября. Златан Ибрагимович поразил ворота соперника с углового еще в середине матча, но его стараний оказалось недостаточно, чтобы его команда одержала победу. Он стал для форварда 23-м в 23-х матчах регулярного чемпионата.

Major League Soccer — профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в конце прошлого года Ибрагимович заявил, что приехал в МLS «закончить свою карьеру».

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После проигрыша Ибрагимович грубо отказал аргентинскому журналисту

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