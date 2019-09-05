После проигрыша Ибрагимович грубо отказал аргентинскому журналисту

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович похоже был так расстроен проигрышем «Сиэтл Саундерс» в очередном матче регулярного чемпионата MLS, что грубо отказал аргентинскому корреспонденту, попытавшемуся задать ему вопрос.
«Вы хотите сфотографироваться?» — спросил форвард.
Услышав отрицательный ответ, Ибрагимович молча удалился.
«Do you want a picture or not?» 📸— ESPN UK (@ESPNUK) 4 сентября 2019 г.
Don't waste Zlatan's time.
(via @TyCSports) pic.twitter.com/G7ghsG0KQM
Матч между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» состоялся 1 сентября. Златан Ибрагимович поразил ворота соперника с углового еще в середине матча, но его стараний оказалось недостаточно, чтобы его команда одержала победу. Он стал для форварда 23-м в 23-х матчах регулярного чемпионата.
Major League Soccer — профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в конце прошлого года Ибрагимович заявил, что приехал в МLS «закончить свою карьеру».