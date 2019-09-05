Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке Петербурга

Тело женщины со следами насильственной смерти обнаружили в чемодане, закопанном в Новоорловском лесопарке Петербурга 4 сентября.

Как стало известно 5-tv.ru, во рту убитой был кляп со следами бурового цвета, а на голову надет полиэтиленовый мешок. Женщина была одета в красную футболку и черные штаны.

Тело погибшей было помещено в разноцветный чемодан на колесиках.

Подозреваемого в зверском убийстве женщины задержали по горячим следам. 21-летнего Ислама Г. сейчас допрашивают правоохранители.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры, как мать оставила новорожденного сына в пакете у магазина.