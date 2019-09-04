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  4. Жуткие кадры: мать оставила новорожденного сына в пакете у магазина

Жуткие кадры: мать оставила новорожденного сына в пакете у магазина

, 19:15 Эфирная новость 14

В Татарстане полицейские нашли многодетную мать, которая родила на улице и оставила новорожденного в пакете рядом с местом, где работала.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В Татарстане полицейские нашли и задержали женщину, оставившую своего новорожденного сына в пакете на улице.

Ее вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Женщине 36 лет, она замужем, и даже уже имеет двоих детей.

Работает она в магазине, на задворках которого и оставила младенца. К слову, малыш жив.

Сейчас он находится в перинатальном центре, его здоровью ничего не угрожает, а вот его матери — срок, ее обвиняют в покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самбурская выложила в сеть новую серию пародии «яжемать».

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