Жуткие кадры: мать оставила новорожденного сына в пакете у магазина

В Татарстане полицейские нашли и задержали женщину, оставившую своего новорожденного сына в пакете на улице.

Ее вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Женщине 36 лет, она замужем, и даже уже имеет двоих детей.

Работает она в магазине, на задворках которого и оставила младенца. К слову, малыш жив.

Сейчас он находится в перинатальном центре, его здоровью ничего не угрожает, а вот его матери — срок, ее обвиняют в покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самбурская выложила в сеть новую серию пародии «яжемать».