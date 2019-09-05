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  4. Охранник рассказал о стрельбе по детском саду в Петербурге

Охранник рассказал о стрельбе по детском саду в Петербурге

, 13:36 Эксклюзивное интервью 18

Безработный мужчина затеял стрельбу по дошкольному учреждению в Красногвардейском районе города.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Сообщение о стрельбе на территории детского сада № 27 на Ириновском проспекте, поступило в полицию 4 сентября в 10.26 утра, но известно о нем стало только сегодня. Охранник дошкольного учреждения поделился подробностями происшествия.

Он рассказал, что местный житель начал стрелять из пневматической винтовки. Несколько выстрелов раздалось из многоэтажки напротив, в результате чего пострадал дворник. Его доставили в травматологический пункт с ушибом мягких тканей в районе ребер. Вторая пуля пролетела мимо него.

«Оперативники вроде пульку нашли. Он в травму ездил и вторая пуля, как он говорит, пролетела мимо» — поделился он.

Пострадавших среди детей и воспитателей нет. Их тут же эвакуировали, как услышали звуки стрельбы.

«Детей… мы сразу вызвали полицию по инструкциям и эвакуировали на другую сторону, чтобы никто не пострадал» — рассказал охранник.

На красногвардейского стрелка возбуждено дело об административном правонарушении по Статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в петербургском лесопарке выкопали чемодан с изуродованным телом женщины.

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