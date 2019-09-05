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  4. 80-летнюю старушку насмерть забили черенком от швабры

80-летнюю старушку насмерть забили черенком от швабры

, 16:12 251

Возле тела погибшей был обнаружен окровавленный предмет — возможное орудие убийства.

Фото : ТАСС / DPA / Picture-alliance

Тело старушки 1939 года рождения обнаружено 4 августа в поселке Ульяновка Ленинградской области. Женщина жила в частном доме по улице Карла Либкнехта. На голове жертвы зафиксированы множественные гематомы.

Полицейские обнаружили на месте преступления окровавленные предметы, которыми, вероятно, была убита пенсионерка. Найдено четыре полотенца, которыми преступник пытался замыть кровь. Также в доме замечена клеенка и черенок (рукоятка) от швабры, которой, по версии следствия, забили погибшую.

Установлением убийцы занимается следствие. В доме был произведен забор следов отпечатков пальцев и обуви. В зону камер наружного наблюдения частный дом погибшей не попал.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивное видео, на котором охранник рассказал подробности стрельбы в детском саду в Петербурге.

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