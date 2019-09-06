Петербуржцы отправятся по Амазонке на самой большой в мире надувной лодке

По течению самой полноводной реки на Земле на самой большой надувной лодке в мире отправятся путешественники из Петербурга. Специально для приключений по Амазонке они сконструировали судно, которое способно подстроиться под любые особенности реки. Кроме того, изобретение может держаться на плаву даже при повреждениях. Безопасность обеспечивают 40 независимых друг от друга надувных отсеков. Общая длина лодки — 11,5 метров, грузоподъемность — более 2 тонн. Испытания уже прошли в Ладожском озере. Петербуржцы намерены пройти маршрут из Перу в Бразилию за 2 месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржцы заметили в акватории Невы суперяхту за четверть миллиарда евро.