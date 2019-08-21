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Петербуржцы заметили в акватории Невы суперяхту за четверть миллиарда евро

, 21:35 Эксклюзивное видео 29

Роскошное судно принадлежит уроженцу Северной столицы бизнесмену Олегу Бурлакову.

Фото : 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео самой роскошной и инновационной яхты «Черная жемчужина» (Black Pearl). Судно прибыло в Петербург в среду, 21 августа.

Особенностью этого парусника являются новейшие технологии, благодаря которым оно является более экологически чистым, чем другие яхты.

5-tv.ru

В частности, в паруса встроены солнечные панели, что позволяет экономить до 50% энергетических потребностей судна. Корпус корабля изготовлен из стали, а надстройки — из алюминиевых сплавов.

Длина парусника составляет 106,7 метров, а стоимость — 250 миллионов евро. Владелец яхты — петербуржец Олег Бурлаков — принимал активное участие в ее разработке и возведении.

По версии Forbes Бурлаков занимает 158-е место в списке самых богатых предпринимателей России, его состояние оценивается в 650 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Петербурге стартовала международная университетская регата.

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