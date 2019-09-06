«Хорошего Питера»: Петербуржцы устроили новый музыкальный челлендж

Новая песня Михаила Боярского, посвященная Санкт-Петербургу, пришлась по душе жителям города. Петербуржцы даже запустили челлендж, в рамках которого они перепевают полюбившуюся композицию, сообщает телеканал 78.ru.

Так, например, свой любимый фрагмент перепели учащиеся Хорового училища имени Глинки. Семиклассники Иван Дьяков, Артемий Гудков и Кристиан Пнев исполнили строчки о победе футбольного клуба «Зенит».

А представители «АВИП» — социокультурного пространства для старшего поколения петербуржцев — не смогли выбрать один любимый фрагмент песни и исполнили ее целиком.

Присоединились к челленджу и футболисты пляжного петербургского клуба «Кристалл» Маурисиньо, Родриго и Датинья.

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Ранее 5-tv.ru писал о премьере нового клипа Михаила Боярского на песню «Хорошего Питера».