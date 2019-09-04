Михаил Боярский посвятил клип Санкт-Петербургу и «Зениту»

Народный и Заслуженный артист России Михаил Боярский презентовал новый клип, посвященный Санкт-Петербургу, а также футбольному клубу «Зенит». Первый показ видео под названием «Хорошего Питера» состоялся на телеканале «78».

В новом клипе Михаил Боярский показал Северную столицу в ярких красках и с позитивным настроением — этому поспособствовало солнце и теплая погода, установившаяся во время съемок.

«Мой прекрасный и такой разный, родной Питер! Как же про него не петь и не делиться этим теплым отношением, которое я к нему испытываю, со всем миром» , — рассказывает певец.

Кроме того, клип посвящен еще и футбольному клубу «Зенит», за который болеет Михаил Боярский. Автором музыки и слов «Хорошего Питера» выступил мэтр отечественной эстрады Игорь Матвиенко, в создании видео также поучаствовали выпускники его музыкальной академии «М. А. М. А».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Боярского поучаствовала в новой фотосессии.