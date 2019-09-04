  1. Пятый канал
  4. Михаил Боярский посвятил клип Санкт-Петербургу и «Зениту»

Михаил Боярский посвятил клип Санкт-Петербургу и «Зениту»

, 7:45 68

Премьера состоялась на телеканале «78».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, 78.ru

Народный и Заслуженный артист России Михаил Боярский презентовал новый клип, посвященный Санкт-Петербургу, а также футбольному клубу «Зенит». Первый показ видео под названием «Хорошего Питера» состоялся на телеканале «78».

В новом клипе Михаил Боярский показал Северную столицу в ярких красках и с позитивным настроением — этому поспособствовало солнце и теплая погода, установившаяся во время съемок.

«Мой прекрасный и такой разный, родной Питер! Как же про него не петь и не делиться этим теплым отношением, которое я к нему испытываю, со всем миром», — рассказывает певец.

Кроме того, клип посвящен еще и футбольному клубу «Зенит», за который болеет Михаил Боярский. Автором музыки и слов «Хорошего Питера» выступил мэтр отечественной эстрады Игорь Матвиенко, в создании видео также поучаствовали выпускники его музыкальной академии «М. А. М. А».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Боярского поучаствовала в новой фотосессии.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +11°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

8:36
«Черный бриллиант!» 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала точеную фигуру
8:32
Рейсу «Воронеж — Санкт-Петербург» пришлось экстренно вернуться в аэропорт
8:25
Шведское судно «Мальме» застряло во льдах
8:12
«Вечно молода»: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой
8:01
Борис Джонсон пригрозил Парламенту отставкой из-за Брексита
7:52
Найдены тела пилотов разбившегося на Северном Кавказе Су-25

Сейчас читают

Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!
«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру
Супруга футболиста Кокорина поделилась откровенным фото в бикини

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги