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  4. «Мурашки»: новая песня группы «Любэ» о Петербурге тронула сердца горожан

«Мурашки»: новая песня группы «Любэ» о Петербурге тронула сердца горожан

, 11:46 Видео 97

Песня, посвященная городу на Неве, до глубины души поразила зрителей.

Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

В четверг, 5 сентября, группа «Любэ» впервые сыграла свою новую песню «Санкт-Петербург, родной», посвященную Северной столице. Первыми услышать живое исполнение композиции смогли гости концерта в честь Дня промышленника, который состоялся в Северной столице в Ледовом дворце, сообщает телеканал 78.

От проникновенной композиции зрители остались в восторге. После концерта многие признались в социальных сетях, что плакали, слушая песню. И даже те, кто смог сдержать слезы, оказались под большим впечатлением.

«Новая песня группы „Любэ“. Берет за душу. У меня мурашки», — пишут пользователи Instagram.

Instagram @borisovdm

По душе пришлась песня главе Петербурга Александру Беглову, который также присутствовал на концерте.

«Я хотел бы особо поблагодарить наших ветеранов которые строили нашу промышленность и берегли ее — мы все помним девяностые годы», — сказал Александр Беглов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа «Любэ» впервые исполнила на сцене песню о Петербурге.

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