Министр экономики Бразилии унизил жену Макрона вслед за президентом

Жена французского лидера снова стала объектом для насмешек. На этот раз министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил, что президент Жаир Болсонару был прав: Брижит Макрон «действительно некрасива». Шутка прозвучала во время выступления на предпринимательском форуме в Форталезе. Тем самым политик хотел обратить внимание на то, что вместо обсуждения прогресса страны, СМИ сосредоточились на неуместных комментариях президента.

«Он действительно сказал это, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна», — заявил Паулу Гедес.

После этих слов министр утихомирил смеющуюся публику, добавив, что уродливых женщин не бывает, «есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса». Спустя неделю, Гедес принес извинения и заявил, что не хотел оскорбить мадам Макрон, а лишь пытался намекнуть на излишнее внимание к предыдущему скандалу.

Еще недавно Брижит Макрон благодарила бразильцев на их родном языке за поддержку после оскорбления Жаира Болсонару, сообщает Вести.ru. В августе президент саркастично прокомментировал коллаж, где в невыгодном свете изобразили первую леди Франции. После этого Эммануэль Макрон пожелал Бразилии другого главу государства.