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  4. Министр экономики Бразилии унизил жену Макрона вслед за президентом

Министр экономики Бразилии унизил жену Макрона вслед за президентом

, 19:15 56

Паулу Гедес пошутил по поводу внешности первой леди Франции, но вышло неудачно.

Фото : Instagram @lesmacron

Жена французского лидера снова стала объектом для насмешек. На этот раз министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил, что президент Жаир Болсонару был прав: Брижит Макрон «действительно некрасива». Шутка прозвучала во время выступления на предпринимательском форуме в Форталезе. Тем самым политик хотел обратить внимание на то, что вместо обсуждения прогресса страны, СМИ сосредоточились на неуместных комментариях президента.

«Он действительно сказал это, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна», — заявил Паулу Гедес.

После этих слов министр утихомирил смеющуюся публику, добавив, что уродливых женщин не бывает, «есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса». Спустя неделю, Гедес принес извинения и заявил, что не хотел оскорбить мадам Макрон, а лишь пытался намекнуть на излишнее внимание к предыдущему скандалу.

Еще недавно Брижит Макрон благодарила бразильцев на их родном языке за поддержку после оскорбления Жаира Болсонару, сообщает Вести.ru. В августе президент саркастично прокомментировал коллаж, где в невыгодном свете изобразили первую леди Франции. После этого Эммануэль Макрон пожелал Бразилии другого главу государства.

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