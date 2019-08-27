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Президенты Франции и Бразилии схлестнулись из-за внешности Брижит Макрон

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66-летнюю первую леди Пятой республики противопоставили 37-летней супруге лидера латиноамериканской страны.

Фото : Johann Groder / www.globallookpress.com

Дуэль в первой четверти XXI века переместилась в социальные сети: сначала президент Бразилии Жаир Болсонару в Facebook не стал препятствовать насмешкам по поводу внешности первой леди Франции Брижит Макрон, а в ответ ее супруг попытался пристыдить «обидчика».

Все началось с того, что один из подписчиков Болсонару в ленте комментариев разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами.

Facebook @rodrigo.andreaca

«Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару», — гласила подпись к картинке.

По всей видимости намек сделан на то, что супруге Макрона 66 лет, а Болсонару — 37.

«Президент, Макрон вам просто завидует», — добавил от себя пользователь, опубликовавший фото.

Лидер Пятой республики не смог не ответить на «брошенную перчатку» в отношении своей дамы сердца.

«Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — заявил он.

Это не первое публичное обострение отношений между лидерами двух стран. Ранее Макрон обвинил Болсонару в бездействии при тушении лесных пожаров в Амазонии. Кроме того, Париж обвиняет Бразилиа в пассивности при выполнении своих обязательств в рамках соглашения о климате.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как жена Макрона поцеловала президента США Дональда Трампа на глазах у всех.

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