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  4. Видео с места нападения на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову

Видео с места нападения на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову

, 15:12 Эксклюзивное видео 34

Неустановленный преступник проник на территорию дома главы Центризбиркома ночью 6 сентября и ударил женщину несколько раз электрошокером.

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Фото, видео : ТАСС/Владимир Астапкович, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео с места нападения на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову. На кадрах видны последствия проникновения злоумышленника на территорию дома главы Центризбиркома в подмосковной Истре, которое произошло ночью 6 сентября.

Прутья сетчатого забора буквально вырваны. Часть ограды, после оказанного на нее предполагаемым преступником внешнего воздействия, выглядит как невысокая калитка.

В настоящий момент известно, что приметы злоумышленника весьма расплывчаты. Нападавший не попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Элла Памфилова прокомментировала нападение на себя.

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