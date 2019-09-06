5-tv.ru публикует видео с места нападения на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову. На кадрах видны последствия проникновения злоумышленника на территорию дома главы Центризбиркома в подмосковной Истре, которое произошло ночью 6 сентября.

Прутья сетчатого забора буквально вырваны. Часть ограды, после оказанного на нее предполагаемым преступником внешнего воздействия, выглядит как невысокая калитка.

В настоящий момент известно, что приметы злоумышленника весьма расплывчаты. Нападавший не попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Элла Памфилова прокомментировала нападение на себя.