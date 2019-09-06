«Размотаю Мишу!» Александр Емельяненко о своем предстоящем бое с Кокляевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью 5-tv.ru рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с тяжеловесом Михаилом Кокляевым. По словам спортсмена, «ронять» таких, как штангист — это его работа.

«Есть такая народная поговорка — чем больше шкаф, тем громче падает. Самое главное, чтобы при падении шкаф не сломал ринг. Нужно будет укрепить помост ринга, чтобы, когда он будет плюхаться вперед или назад, можно даже спросить на его выбор: „Куда ты упасть хочешь?!“. Ту сторону пусть и укрепляют. Я не боюсь, это моя работа — ронять таких, как Кокляев», — заявил Александр Емельяненко.

Боец уверен, что Михаилу Кокляеву придется постараться, чтобы нанести ему ответный удар. Александр Емельяненко заявил, что одержит победу над тяжеловесом.

«Удар тяжелый, но сначала нужно постараться ударить. Одно дело, когда ты бьешь по мешку стоящему, а другое дело, когда ты соперника своего не успеваешь… Не то, что ударить по нему. Я думаю, он устанет просто даже наблюдать за мной, передвигаться, стоя в центре ринга, по сторонам. Что я с ним буду делать?! Ну, размотаю Мишу!», — отметил Александр Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал пауэрлифтер Валерий Савин о поединке Кокляева и Емельяненко.