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  4. «Ринг все покажет»: Пауэрлифтер Валерий Савин о поединке Кокляева и Емельяненко

«Ринг все покажет»: Пауэрлифтер Валерий Савин о поединке Кокляева и Емельяненко

, 21:56 Интервью 39

По словам «стронгмена», многие отдают предпочтение бойцу ММА. Несмотря на это, тяжелоатлет может преподнести ему сюрпризы на ринге.

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Фото, видео : Instagram @savinvaleriy, 5-tv.ru

Пауэрлифтер, победитель, призер российских и международных турниров по силовому экстриму Валерий Савин в беседе с 5-tv.ru оценил шансы на победу в поединке тяжелоатлета Михаила Кокляева и бойца ММА Александра Емельяненко. По его словам, многие отдают предпочтение последнему. Несмотря на это, штангист вполне может преподнести сюрпризы сопернику.

«Но Михаил в подготовке тоже не теряет время даром, я думаю, что он принесет Саше в ринге несколько сюрпризов. Плюс он очень сильно, Саша, похудел. Я смотрю за ним в Instagram. Ему срочно нужно набирать мышечную массу. Поэтому не спишете с выводами, ринг все покажет, и я думаю, что Михаил многих в ринге удивит», — сказал Валерий Савин.

Российский боец смешанного стиля Андрей Семенов уверен, что стопроцентного прогноза в данной ситуации давать нельзя. Исход поединка будет зависеть от каждого из соперников.

«В последнее время у Александра хромает дисциплина, и это его бич из-за того, что он не может подойти правильно к бою, особенно по последним дням, неделям. Это пагубно влияет на его карьеру. Если он соберется и все сделает правильно… Когда он раньше тренировался с Федором — своим братом, там была именно дисциплина и были результаты. Как только он отошел от своего брата, результат на лицо — все складывалось печально для Александра», — сказал Андрей Семенов.

Спортсмен отметил, что зрителям всегда интересно смотреть бой двух представителей разных направлений. По мнению Андрея Семенова, Александр Емельяненко хорош в защите и борьбе, при этом профилируется в ударной технике, а Михаил Кокляев, наоборот, приверженец борьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению Дениса Лебедева в бою с Емельяненко у Кокляева есть шанс.

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