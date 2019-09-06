Элла Памфилова рассказала подробности нападения на нее мужчины с электрошокером

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала в интервью о нападении неизвестного мужчины, которому подверглась в собственном доме ночью 6 сентября в подмосковной Истре. Она сообщила, что, несмотря на страх, смогла оказать активное сопротивление злоумышленнику, который осознав, что проигрывает схватку с женщиной, поспешил ретироваться.
«Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться. Я даже не ожидала, что так могу громко. В общем, как-то вытеснила его, в конце концов он убежал под моим натиском», — рассказала Элла Памфилова.
Глава ЦИК РФ не исключила, что нападение на ее жилище носило случайно характер, учитывая, что предполагаемый преступник был хорошо подготовлен.
«Я хочу надеяться, что это просто случайность. Может быть, действительно, перепутал. Может быть, не знал, к кому идет. Но экипирован был хорошо: в перчатках, закрытый, в балаклаве… Гибкий, уматывал очень быстро и тренировано», — отметила Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии призналась, что не хотела никому рассказывать о ночном инциденте. Элла Памфилова в результате схватки со злоумышленником получила травмы и теперь испытывает физическую боль.
«Я не собиралась никому рассказывать об этом. Держусь как могу, поскольку… Мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть», — сказала Элла Памфилова.
Женщина испытала настоящий шок, когда увидела ночью в своем доме постороннего. Главе ЦИК так и не удалось поспать после произошедшего. Полиция всю ночь работала на месте происшествия.
«Я не сомкнула глаз, просто невозможно, тем более приехали оперативники, работали всю ночь до утра, я уже уезжала на работу… Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну физическая боль ладно… это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», — призналась Элла Памфилова.