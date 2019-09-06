Элла Памфилова рассказала подробности нападения на нее мужчины с электрошокером

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала в интервью о нападении неизвестного мужчины, которому подверглась в собственном доме ночью 6 сентября в подмосковной Истре. Она сообщила, что, несмотря на страх, смогла оказать активное сопротивление злоумышленнику, который осознав, что проигрывает схватку с женщиной, поспешил ретироваться.

« Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться. Я даже не ожидала, что так могу громко. В общем, как-то вытеснила его, в конце концов он убежал под моим натиском », — рассказала Элла Памфилова.

Глава ЦИК РФ не исключила, что нападение на ее жилище носило случайно характер, учитывая, что предполагаемый преступник был хорошо подготовлен.

« Я хочу надеяться, что это просто случайность. Может быть, действительно, перепутал. Может быть, не знал, к кому идет. Но экипирован был хорошо: в перчатках, закрытый, в балаклаве… Гибкий, уматывал очень быстро и тренировано », — отметила Памфилова.

Председатель Центральной избирательной комиссии призналась, что не хотела никому рассказывать о ночном инциденте. Элла Памфилова в результате схватки со злоумышленником получила травмы и теперь испытывает физическую боль.

« Я не собиралась никому рассказывать об этом. Держусь как могу, поскольку… Мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть », — сказала Элла Памфилова.

Женщина испытала настоящий шок, когда увидела ночью в своем доме постороннего. Главе ЦИК так и не удалось поспать после произошедшего. Полиция всю ночь работала на месте происшествия.

« Я не сомкнула глаз, просто невозможно, тем более приехали оперативники, работали всю ночь до утра, я уже уезжала на работу… Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну физическая боль ладно… это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает », — призналась Элла Памфилова.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места нападения на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.