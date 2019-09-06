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  4. Гигантский астероид мчится по направлению к Земле — видео

Гигантский астероид мчится по направлению к Земле — видео

, 18:03 Видео 532

Небесное тело приблизится к нашей планете уже вечером 6 сентября.

Фото, видео : www.globallookpress.com /Ferrari

Астероид пролетит рядом с Землей вечером в пятницу, 6 сентября. Небесное тело, которому в NASA присвоено название 2019 GT3, в диаметре достигает 370 метров и обладает энергией 50-мегатонной ядерной бомбы.

Он мчится со скоростью около 50 тысяч километров в час. В случае столкновения с нашей планетой, на поверхности может возникнуть кратер шириной порядка пяти километров.

По оценкам ученых, столкновение маловероятно, а минимальное расстояние между Землей и астероидом должно составить порядка 7,5 миллиона километров от центра планеты, так что можно со спокойной душой строить планы на выходные.

Чуть более недели назад к Земле приблизился другой астероид — 2019 OU1. Директор московского планетария Фаина Рублева рассказала, что-то космическое тело не несло в себе опасности.

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