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  4. «Верх цинизма»: Олег Лурье о реакции Навального на нападение на Эллу Памфилову

«Верх цинизма»: Олег Лурье о реакции Навального на нападение на Эллу Памфилову

, 20:15 Эксклюзивное интервью 170

Известный журналист считает, что высказывания одиозного блогера находятся «за гранью».

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Фото, видео : ТАСС/Александров Михаил, 5-tv.ru

Журналист Олег Лурье прокомментировал 5-tv.ru вопиющее заявление основателя так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, позволившего себе обвинить главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в якобы организации нападения на саму себя.

«То, что произошло с Эллой Памфиловой — это, конечно, ужасающе, но еще больше ужасает реакция господина Навального, который заявил, что она сама на себя напала. Покушение, получается. Это верх цинизма. И когда не дай Бог что-то происходит с кем-то из его окружения, начинается истерика, а тут можно обвинить женщину. Бог с ним, что она глава ЦИК — она женщина. И поступать, как последний подонок — это уже за гранью. В этом весь Навальный, в этом вся оппозиция. Я не представляю, если кто-то из них придет к власти, хотя бы приблизится. Это будет настоящий фашизм», — сказал он.

Навальный и другие блогеры начали распространять в сети сообщения, что физическое нападение на Памфилову, при котором она пострадала, было якобы подстроено ею же самой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава ЦИК Элла Памфилова подверглась нападению в собственном доме ночью в подмосковной Истре. Преступник, который, по всей видимости, полагал, что дома никого нет, набросился на женщину. По словам Памфиловой, нападавший пытался несколько раз ударить ее электрошокером.

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