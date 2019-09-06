«Верх цинизма»: Олег Лурье о реакции Навального на нападение на Эллу Памфилову

Журналист Олег Лурье прокомментировал 5-tv.ru вопиющее заявление основателя так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, позволившего себе обвинить главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в якобы организации нападения на саму себя.

«То, что произошло с Эллой Памфиловой — это, конечно, ужасающе, но еще больше ужасает реакция господина Навального, который заявил, что она сама на себя напала. Покушение, получается. Это верх цинизма. И когда не дай Бог что-то происходит с кем-то из его окружения, начинается истерика, а тут можно обвинить женщину. Бог с ним, что она глава ЦИК — она женщина. И поступать, как последний подонок — это уже за гранью. В этом весь Навальный, в этом вся оппозиция. Я не представляю, если кто-то из них придет к власти, хотя бы приблизится. Это будет настоящий фашизм», — сказал он.

Навальный и другие блогеры начали распространять в сети сообщения, что физическое нападение на Памфилову, при котором она пострадала, было якобы подстроено ею же самой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава ЦИК Элла Памфилова подверглась нападению в собственном доме ночью в подмосковной Истре. Преступник, который, по всей видимости, полагал, что дома никого нет, набросился на женщину. По словам Памфиловой, нападавший пытался несколько раз ударить ее электрошокером.