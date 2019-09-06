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«На кураже!»: сборная России одержала победу над Шотландии в отборочном матче ЧЕ-2020

, 23:54 Видео 781

Проиграв Бельгии в первой игре команда Черчесова больше не допускала промахов. К пятой игре в квалификации в Глазго россияне занимали вторую строчку в группе.

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Фото, видео : © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 22

Сборная России со счетом 2:1 победила в отборочном матче сборную Шотландии и смогла убрать конкурента в борьбе за выход в финал Евро-2020. Встреча только что завершилась на стадионе британского города Глазго.

К слову, изначально все было не так просто. Счет в матче открыли шотландцы. Перед тем, как прострелить ворота россиян, соперники реализовали три угловых пенальти. В итоге они выиграли верховую борьбу — скидка на О’Доннела, тот попадает в грудь Гильерме, бразильский россиянин отбивает несложный мяч, но тут как тут полузащитник сборной Шотландии Макгинн вколачивает его низом в ворота россиян. И все это происходит на десятой минуте матча.

После чего в атаку пошла сборная России. И только спустя 30 минут Дзюба сравнял счет, также низом отправив мяч в ворота шотландцев.

Второй тайм подарил уже множество ярких моментов. Началась ожесточенная борьба и россыпь желтых карточек для игроков обеих команд.

И вот на 59-й минуте сборная России вырвалась вперед. Жирков в борьбе с защитником забросил мяч в пустые ворота соперника, однако его защитали как автогол сборной Шотландии.

Согласно турнирной таблице, сборная Шотландии от России отставала на три очка и для них победа сегодня была очень важна, но все решилось по-другому. Эксперты отмечают, что россиянам расслабляться пока рано. Слишком много раз за эту игру замирало сердце болельщиков из-за неточной реализации.

Следующий матч состоится 9 сентября в Калининграде против сборной Казахстана.

 

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 22
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