«Загадочное приземление»: Робот «Федор» вернулся домой

Антропоморфный робот «Федор» успешно вернулся на Землю после работы на МКС в ночь на субботу, 7 сентября. Посадка прошла штатно в степях Казахстана. Поисковики уже обнаружили корабль.

«Поисковики доложили, что посадка прошла штатно. Объект взят под охрану, объект стоит вертикально», — цитирует представителя ЦУП агентство ТАСС.

Необычным оказалось объяснение специалиста Центра управления полетами (ЦУП) на вопрос космонавтов о том, как прошла посадка и кто отстреливал парашют. Он пояснил, что все прошло в автоматическом режиме, назвав ее «загадкой».

Спускаемый аппарат космического корабля #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск.



Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме! pic.twitter.com/kaWEputuKi — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 6, 2019

Как сообщал ранее 5-tv.ru, «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту успешно отстыковался от МКС накануне в 21.14 по московскому времени. На своей странице в Twitter он попросил всех о поддержке.

В Роскосмосе сообщают, что это не последний полет «Федора» на орбиту. Планируется, что в следующий раз он полетит на корабле «Федерация», а также совершит выход в открытый космос.