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«Загадочное приземление»: Робот «Федор» вернулся домой

, 1:16 Видео 62

«Союз МС-14» успешно приземлился в степях Казахстана.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Александр Овчаров

Антропоморфный робот «Федор» успешно вернулся на Землю после работы на МКС в ночь на субботу, 7 сентября. Посадка прошла штатно в степях Казахстана. Поисковики уже обнаружили корабль.

«Поисковики доложили, что посадка прошла штатно. Объект взят под охрану, объект стоит вертикально», — цитирует представителя ЦУП агентство ТАСС.

Необычным оказалось объяснение специалиста Центра управления полетами (ЦУП) на вопрос космонавтов о том, как прошла посадка и кто отстреливал парашют. Он пояснил, что все прошло в автоматическом режиме, назвав ее «загадкой».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту успешно отстыковался от МКС накануне в 21.14 по московскому времени. На своей странице в Twitter он попросил всех о поддержке.

В Роскосмосе сообщают, что это не последний полет «Федора» на орбиту. Планируется, что в следующий раз он полетит на корабле «Федерация», а также совершит выход в открытый космос.

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