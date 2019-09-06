«Поддержите меня»: корабль с «Федором» отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту отстыковался поздним вечером в пятницу, 6 сентября, от МКС и направился в сторону Земли.

«Скоро начнется спуск. Поддержите меня. Буду давать телеметрию в ЦУП по ходу работы», — гласит запись в официальном Twitter робота.

Известно, что приземлиться капсула с первым человекоподобным роботом должен будет 7 сентября в 00:34 по московскому времени в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстан.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовала к МКС 22 августа. Во время запуска робот передавал в ЦУП информацию о полете, в частности, часть телеметрической информации и данные об отделении ступеней. Стыковка с МКС с первого раза не получилась. Окончательно попасть на станцию роботу удалось только, спустя почти четверо суток — 26 августа.