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  4. Sony выпустила новую версию кассетного плеера Walkman

Sony выпустила новую версию кассетного плеера Walkman

, 3:21 32

Впервые гаджет появился 40 лет назад.

Фото : Twitter @LTEstyles

Японская корпорация Sony представила прототип кассетного плеера Walkman на выставке электронной техники в Берлине. Производство современной версии устройства приурочили к празднованию 40 лет с момента выпуска гаджета. Об этом сообщает Сnet.

Запуск в производство нового Walkman вовсе не означает, что в обиход вернутся кассетные ленты. Современный гаджет только имеет вид и заставку кассетного плеера. На самом деле, устройство оснащено различными функциями для удобного прослушивания музыки: тачскрин-дисплеем, памятью 16 ГБ и батареей, которая может работать автономно до 26 часов. Плеер функционирует на системе Android и может обмениваться данными с другими устройствами посредством Wi-Fi.

Старт продаж плеера Walkman от Sony начнется в конце 2019 года. По некоторым данным, в странах Европейского союза гаджет будет стоить порядка 440 евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Sony перезапускает PlayStation 3.

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