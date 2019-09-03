Обновление старушки: Sony перезапускает PlayStation 3

Японский производитель электронной техники Sony выпустил обновление для игровой приставки седьмого поколения PlayStation 3. Пока фанаты игровых систем во всем мире ожидают выхода PS5, корпорация продолжает «заботиться» о предыдущем поколении, сообщает Gametech.

Приставки PlayStation 3, впервые появившиеся в продаже в ноябре 2006 года, уже давно не пользуются спросом. Несмотря на это, около 80 миллионов человек продолжают их эксплуатировать.

В конце прошедшей недели геймеры получили сообщения о новой версии прошивки — 4.85. Стоит отметить, что надеяться на значительные изменения главного меню или новые опции не приходится. Обновление рассчитано на улучшение производительности системы и устранение уязвимостей, касающихся безопасности.

Среди фанатов игровой приставки в сети разыгралась нешуточная дискуссия о том, что новая версия прошивки PlayStation 3 — борьба с ветряными мельницами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Sony разрабатывает свой смартфон с гибким экраном.