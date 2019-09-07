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  4. МВД хочет пустить несовершеннолетних за руль легковых авто

МВД хочет пустить несовершеннолетних за руль легковых авто

, 5:48 64

Подростки смогут управлять транспортными средствами исключительно в присутствии более опытного водителя.

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Фото, видео : © РИА Новости/ Константин Чалабов, avtoblog.ua

Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые, в случае принятия, позволят лицам, не достигшим совершеннолетия, управлять легковыми автомобилями. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По задумке МВД РФ, подростки, получившие водительские удостоверения, смогут управлять транспортными средствами исключительно в присутствии более опытных водителей. Право на управление автомобилем будет дано лицам, не достигшим 18 лет, только после успешной сдачи экзаменов.

Однако инициатива содержит ограничение — лица, не достигшие совершеннолетия, могут претендовать лишь на водительские удостоверения категории «В».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД РФ планирует ввести поэтапный допуск к управлению транспортными средствами.

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