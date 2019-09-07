МВД РФ планирует ввести поэтапный допуск к управлению транспортными средствами

МВД РФ подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые, в случае принятия, в значительной степени изменят порядок получения водительских прав на различные виды транспорта.

Грузовой и пассажирский транспорт:

Открыть категорию «С» и «D», а также подкатегории «С1» и «D1» смогут только те водители, у которых есть стаж управления категорией «В». Либо ранее были открыта одна из выше перечисленных категорий. Например, у водителя есть права на управления легкими грузовиками, а он хочет водить автобус. Он сможет это сделать после прохождения обучения. А если у него есть стаж управления мотоциклом, то он не сможет сдать экзамен ни на права на грузовик, ни на автобус. Для этого потребуется сначала открыть категорию «В».

В соответствии с действующим законодательством, получить права на вождение как автобуса, так и грузовика возможно при отсутствии стажа управления этими транспортными средствами.

Также предлагается ввести минимальный возрастной ценз для категории «D» до 24 лет, категории «С» — до 21 года. При этом, допускается снижение минимального возраста для получения прав категории «D» до 22 лет и категории «С» — до 19 лет в случае наличия стажа управления транспортом подкатегории «D1» и «С1» в течение не менее одного года соответственно.

Мотоциклы:

Получить права на вождение тяжелого мотоцикла можно будет с 20 лет, имея уже при этом двухлетний опыт управления легким мотоциклом. По аналогии с международной практикой, для них будет создана новая подкатегория А2, куда войдут мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт. Право на управление этой категорией мотоциклов можно будет получить по достижении совершеннолетия.

Легковые авто с прицепом:

Получить права на управление легковушкой с тяжелым прицепом водителям категорий СЕ и DE можно будет без экзаменов. Кроме того, открытая категория СЕ подтверждает право на управление составом транспортных средств категории DE при наличии категории D.

Водители-иностранцы:

МВД предлагает признавать недействительными иностранные водительские удостоверения по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство в РФ, либо российского паспорта.

Несовершеннолетние водители:

Подростки в сопровождении опытного водителя смогут управлять легковым автомобилем, но, безусловно после прохождения соответствующего обучения в автошколе.

Алкогольное опьянение:

Ведомство предлагает не допускать к экзамену в ГАИ кандидатов на права, ранее попавшихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе тех, кто отказывался от медицинского освидетельствования. Такая мера будет действовать на протяжении всего срока действия административного наказания —одного года.

МВД разместило проект поправок для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Как сообщал 5-tv.ru, с 6 августа в России серьезно ужесточается наказание для водителей, которые не дают проехать машине скорой помощи.