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Индии не удалось посадить аппарат Vikram на Луну

, 5:16 12

Связь с лунным аппаратом была потеряна во время посадки на естественный спутник Земли.

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Фото, видео : © РИА Новости/ Владимир Сергеев, YouTube / PIB India

Индийское космическое агентство (ISRO) заявило о потере связи с лунным аппаратом Vikram во время посадки на естественный спутник Земли в пятницу, 6 сентября.

«Снижение посадочного модуля проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 км. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна», — цитирует главу ISRO Кайласавадиву Сиван РИА Новости.

В настоящее время специалисты изучают полученные ими данные, для того, чтобы понять причины неудачи. Планировалось, что Vikram с луноходом Pragyan прилунятся в 01.52 по местному времени в субботу, 7 сентября.

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