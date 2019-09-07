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Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи

, 11:13 Видео 21

По словам врачей, самым главным признаком появления опухоли считается возникновение отвратительного запаха из рта.

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Фото, видео : ТАСС/Ковалев Петр, /diego cervo, /Woman Coughs, /onnickx

Врачи онкологи назвали некоторые симптомы рака головы и шеи. Злокачественные опухоли чаще всего возникают в носовых пазухах, области рта и гортани. Согласно статистике, онкологические заболевания в области головы и шеи ежегодно выявляются у более чем у 25 тысяч россиян, сообщает «МедикФорум». Отмечается, что мужчины в три раза больше подвержены им, чем женщины.

Одними из главных причин, которые способствуют развитию болезни, становятся табакокурение и увлечение спиртными напитками. Зачастую опухоль возникает у тех, кто пренебрегает гигиеной полости рта и контактирует с химическими веществами.

Основные симптомы развития подобного рода рака — язвы на слизистой оболочке рта, ороговевшие шишкообразные наросты, боли в горле, кровянистые выделения в слюне. Главный признак — отвратительный запах изо рта.

Специалисты отмечают, что диагностировать рак головы или шеи на ранних стадиях практически невозможно. По словам онкологов, эти онкологические заболевания неизлечимы.

Врачи констатируют, что раком языка заболевают более 50% людей, раком ротовой полости — до 20%. Врачи говорят, что выявить рак головы или шеи на начальной стадии просто невозможно, поэтому у этих заболеваний нет шансов на излечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что какие напитки могут спровоцировать рак.

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