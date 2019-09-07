МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России предложило ввести поэтапный допуск к управлению транспортными средствами. Соответствующие поправки разработаны ведомством для внесения изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Изменения коснутся водителей грузовиков и автобусов — законопроект предусматривает допуск к управлению этими категориями транспортных средств только лиц, имеющих стаж вождения легковых автомобилей. Минимальный возраст для управления грузовиком — 21 год, а для водителя автобуса — 24 года.

К управлению тяжелыми мотоциклами, попадающими под категорию «А», предлагается ввести поэтапный допуск. Минимальный возраст устанавливается на уровне 20 лет при имеющемся стаже по вновь созданной категории «А2». Лица, достигшие 24 лет, могут получить права на управление мотоциклом без соответствующего стажа управления.

Водительские удостоверения, выданные в других государствах, по прошествии шести месяцев с момента получения владельцем вида на жительства и гражданства РФ, утратят свою силу.

Законопроект предоставит возможность управлять легковым транспортом несовершеннолетним гражданам, прошедшим обучение в автошколе и сдавшим экзамены на категорию «В», под присмотром опытного водителя. Подробные условия данного нововведения будут определены Правительством.

В Госавтоинспекции выразили уверенность, что введение предлагаемых изменений окажет положительное влияние на снижение аварийности на дорогах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД хочет пустить несовершеннолетних за руль легковых авто.