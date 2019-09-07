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Видео прилета в Москву задержанных из Украины в рамках обмена с Незалежной

, 16:06 Видео 193

Спецборт с гражданами РФ совершил посадку в московском аэропорту «Внуково» 7 сентября.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Видео посадки спецборта, на котором прилетели россияне и украинцы в рамках обмена заключенными и осужденными гражданами России и Незалежной, публикует 5-tv.ru. На кадрах видно, как после посадки самолета из него выходят освобожденные из заключения на Украине.

Среди них был и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, его встречал генеральный директор «Россия сегодня» Дмитрий Кисилев. На кадрах видно, как коллеги обнимаются у трапа самолета. Журналист, которого украинский суд освободил под личное поручительство, рассказал о том, как себя ощущает в данный момент.

«Очень хорошо, поскольку я сейчас не думаю о здоровье, а думаю о тех эмоциях, которые я переношу. Про здоровье я подумаю чуть позже, как говорила Скарлетт О"Хара: «Завтра», а сейчас я наполнен адреналином, во мне все бурлит. Наверное, за последнюю неделю я никогда так не нервничал. В тюрьме в какой-то момент все становится ровным», — поделился Вышинский.

5-tv.ru

Историческое событие, как назвала его, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, произошло днем 7 сентября.

Одновременно с посадкой спецборта в Москве в аэропорту «Борисполя» приземлился лайнер, на котором находились украинские участники договоренностей между Россией и Незалежной.

В Кремле назвали обмен заключенными «успешным», а Владимир Зеленский, комментируя происходящее, заявил, что данное событие стало возможным после телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным, с которым, по его словам, они договорились об обмене заключенными.

Вопрос об одновременном освобождении осужденных и задержанных граждан между Россией и Украиной стал прорабатываться в конце лета. Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что данный обмен состоится в ближайшее время.

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