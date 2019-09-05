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  4. Путин и Медведчук обсудили на ВЭФ-2019 вопрос обмена заключенными

Путин и Медведчук обсудили на ВЭФ-2019 вопрос обмена заключенными

, 16:23 Видео 34

Встреча президента России и главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прошла в кулуарах Восточного экономического форума.

Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 97

Президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провели короткую встречу на ногах в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг, 5 сентября.

В ходе беседы глава государства заявил украинскому политику, что решение об обмене удерживаемых лиц будет объявлено Москвой и Киевом в ближайшее время. Он особо отметил успешную конвертацию Медведчука «добрых дел в конкретные гуманитарные акции и конкретные дела».

«Это святое дело, что называется, все понятно», — заявил Путин.

На вопрос украинского политика о возможном обмене украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент России сообщил, что по этим фигурантам у Москвы «особая позиция», добавив, что все это достаточно сложный вопрос, но движение в этом направлении идет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин достаточно подробно прокомментировал вопрос обмена заключенными в ходе прошедшего перед этим большого пленарного заседания. Он подчеркнул, что, «исходя из соображений гуманности, обе стороны подходят к финализации переговоров».

Тема:
ВЭФ-2019 97
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