«Валить и бить»: Нурмагомедов побил Порье в третьем раунде

В Абу-Даби завершился главный бой турнира UFC 242 за титул чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Инициативу с первых минут на себя взял Нурмагомедов и как обещал начал «валить и бить» соперника, повалив его в партер и применив удушающий прием. К слову, Дастина спас в первом раунде гонг. Хабиб настолько четко вел бой и уже начал было добивать, но американец все же продержался.

Во втором раунде стало окончательно понятно, что россиянин сильнее и Порье будет очень тяжело. В итоге, пытаясь выйти из захвата Хабиба, американец заработал рассечение в области левого глаза. Нурмагомедов завершил его ударом с колена в голову.

И феноменальная развязка произошла в середине третьего раунда. Нурмагомедов применил удушающий прием сзади и вырвал победу у американца так и не дав ему возможности проявить себя в октагоне.

Хабибу Нурмагомедову через полторы недели исполнится 31 год. Это 28-й поединок в его карьере. Все 27 предыдущих закончились победой российского бойца. Титул чемпиона в легком весе UFC Хабиб завоевал в апреле 2018 года, сразившись с американским бойцом Элом Яквинтой. В октябре того же года сохранил пояс, победив ирландца Конора Макрегора.

После этого боя произошла печально знаменитая ссора Хабиба с секундантами Макгрегора, закончившаяся массовым побоищем. Из-за драки действующий чемпион оказался отстраненным от соревнований на девять месяцев. Поэтому UFC вынужден был ввести титул временного чемпиона. Его обладателем в апреле стал американский боец Дастин Порье после победы над соотечественником Максом Холлоуэем. Дастину, как и Хабибу, тоже 30 лет, на его счету 25 побед, пять поражений и один несостоявшийся поединок.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне боя с Нурмагомедовым Порье назвал предстоящее событие моментом всей своей жизни. Россиянин же заявил, что у него на вечер всего один план: «валить и бить».