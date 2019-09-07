В Абу-Даби начался турнир UFC 242, главным событием которого станет бой за титул чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Поединок должен начаться примерно в 23:00 по московскому времени.

Друзья встречают Хабиба. Он пожал руку каждому. Красавец! Говорит, что чувствует себя отлично. pic.twitter.com/1gBJQtyNhu — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 6 сентября 2019 г.

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Тем временем в сети появилось видео, на котором друзья встречают действующего чемпиона мира — дагестанского бойца смешанных боевых искусств в столице ОАЭ. Хабиб пожал руку каждому, заявил, что чувствует себя отлично и что устал от камер и журналистов.

Позже на вопрос о планах на предстоящий поединок, россиянин заявил, что собирается «валить и бить».

«У нас был один план всегда, всю карьеру, сейчас ничего не меняется: будем валить бить», — сказал боец.

Хабиб: У меня план всегда одинаковый. Валить и бить. Одно и то же. pic.twitter.com/OA9YEzsdWh — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 6, 2019

Ранее противник Нурмагомедова — Порье назвал предстоящий бой моментом всей своей жизни. Кроме того, спортсмен посетовал, что в случае его победы все будут говорить не о том, как хорош был Дастин, а о том, как плохо выглядел Хабиб.

«Поэтому я просто продолжу делать, что делаю, заберу деньги и верну пояс обратно в США и продолжу двигаться», — цитирует Порье Lenta.ru.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывший чемпион мира по версии ProFC, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не сомневается в победе Нурмагомедова над Порье.