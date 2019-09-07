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  4. Глава Пентагона посоветовал России «изменить свое поведение»

Глава Пентагона посоветовал России «изменить свое поведение»

, 22:29 51

По мнению Марка Эспера, Москве нужно вести себя в соответствии с правилами и нормами, установленными США и другими странами НАТО.

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Фото, видео : ТАСС/ ZEUS/ Stefani Reynolds

Для продолжения сотрудничества с США и их союзниками по НАТО России нужно изменить свое поведение и вести себя как более нормальная страна, разделяя установленные Западом правила и ценности. Так глава Пентагона Марк Эспер на пресс-конференции в Париже в субботу, 7 сентября, прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал «большой стратегической ошибкой» отталкивание России от Европы.

«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед», — цитируют Эспера «Известия».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 27 августа в ходе совещания французских послов Эммануэль Макрон подчеркнул невозможность создания атмосферы доверия и безопасности в Европе невозможно без участия России.

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