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Единый день голосования стартовал в России

, 8:45 59

В выборах примут участие около 56 миллионов россиян.

Фото : 5-tv.ru

Единый день голосования стартовал в России в воскресенье, 8 сентября. Согласно предварительным подсчетам, в выборах примут участие около 56 миллионов россиян.

Так, в 16 регионах будут выбирать глав субъектов. Это в Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, Санкт-Петербурге, Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Алтай и Калмыкия. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму глав изберет парламент.

В 13 регионах, в том числе в Москве, выберут депутатов законодательных собраний. В трех административных центрах субъектов федерации выберут мэров — Новосибирск, Улан-Удэ и Анадырь.

По четырем одномандатным округам пройдут довыборы депутатов Госдумы: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о старте Единого дня голосования на Камчатке и Чукотке.

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