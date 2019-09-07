  1. Пятый канал
  4. Единый день голосования стартовал на Камчатке и Чукотке

Единый день голосования стартовал на Камчатке и Чукотке

, 23:46 29

Избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени (23.00 по Москве).

Фото : © РИА Новости/ Павел Львов

Единый день голосования, который проходит на территории России в воскресенье, 8 сентября, первым стартовал на Камчатке и Чукотке. Ровно в восемь утра по местному времени, что соответствует 23.00 по Москве, начали свою работу местные избирательные участки.

«В Камчатском крае в 08.00 избирательные участки окрылись в четырех муниципальных районах. В Елизовском районе сегодня выбирают депутатов сельского поселения, в Пенжинском района — главу сельского поселения Манилы, в двух районах (Олюторском и Карагинском) проходят выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений Тымлат, Пахачи и Средние Пахачи», — сообщили ТАСС в краевой избирательной комиссии.

В Чукотском автономном округе сегодня выбирают депутатов, глав сельских поселений по трем муниципальным районам, а также главу и депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь. На пост главы округа претендуют пять кандидатов.

Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются к восьми вечера по местному времени.

Читайте также

+11° Днём +18°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября

Последние новости

0:55
«Дюймовочка!»: Барановская похвасталась свадебным платьем из живых цветов
0:37
«Сомнений не было»: Дагестан отмечает победу Хабиба Нурмагомедова
0:19
Вдова Честера Беннингтона собралась замуж за пожарного
0:02
Вторая беременность жены Тарасова вызвала припадок у Бузовой
0:01
8 сентября — День финансиста в России
23:46
Единый день голосования стартовал на Камчатке и Чукотке

Сейчас читают

«Валить и бить»: Нурмагомедов побил Порье в третьем раунде
«Русская Кардашьян» опубликовала жаркое фото в микро-купальнике
8 сентября — День финансиста в России

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев