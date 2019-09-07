Единый день голосования стартовал на Камчатке и Чукотке

Единый день голосования, который проходит на территории России в воскресенье, 8 сентября, первым стартовал на Камчатке и Чукотке. Ровно в восемь утра по местному времени, что соответствует 23.00 по Москве, начали свою работу местные избирательные участки.

«В Камчатском крае в 08.00 избирательные участки окрылись в четырех муниципальных районах. В Елизовском районе сегодня выбирают депутатов сельского поселения, в Пенжинском района — главу сельского поселения Манилы, в двух районах (Олюторском и Карагинском) проходят выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений Тымлат, Пахачи и Средние Пахачи», — сообщили ТАСС в краевой избирательной комиссии.

В Чукотском автономном округе сегодня выбирают депутатов, глав сельских поселений по трем муниципальным районам, а также главу и депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь. На пост главы округа претендуют пять кандидатов.

Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются к восьми вечера по местному времени.