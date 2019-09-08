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  4. 100 тысяч человек посетили рок-фестиваль «Наши в городе» 7 сентября

100 тысяч человек посетили рок-фестиваль «Наши в городе» 7 сентября

, 10:49 Видео 70

Музыкальный марафон, приуроченный ко Дню города в Москве, бьет все рекорды посещаемости.

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Фото, видео : РИА Новости /Евгения Новоженина, 5-tv.ru

Организаторы грандиозного фестиваля «Наши в городе», проходящего в Москве, рассказали, что в первый день музыкальное событие посетили порядка 100 тысяч человек. Об этом сообщает издание НСН.

На проспекте Академика Сахарова 7 и 8 сентября звезды отечественного рока выступают на концерте, приуроченном ко Дню города в столице. Перед зрителями уже исполнили свои хиты «Мураками», Найк Борзов, «Ундервуд» и другие.

Сегодня, 8 сентября гостей фестиваля помимо развлечений — ярмарки, батутов, мото-шоу, велофристайла и прочего — ждет большой концерт, который продлится с 12 часов дня до 21:45 по московскому времени. На сцену выйдут такие исполнители, как: Валерий Сюткин, Гарик Сукачев, рок-группы «Слот», «Ария» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезды рока зажгли на фестивале «Наши в городе» в Москве.

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