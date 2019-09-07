«Альянс», «7Б» и другие: как звезды рока зажгли на фестивале «Наши в городе» в Москве

Грандиозный музыкальный фестиваль «Наши в городе», приуроченный к 872-летию основания Москвы проходит 7 и 8 сентября в столице на площади Академика Сахарова. Зрителей уже порадовали своими выступлениями группа «Альянс», «Мураками», «Ундервуд», «7Б», «Горшенев», Zdob si Zdub», Zdob si Zdub, «Секрет», «Нейромонах Феофан», Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», а также Найк Борзов.

По словам пришедшим, рокеры по-настоящему зажгли своим выступлением всех присутствующих.

8 августа на сцену выйдут «Несчастный Случай», Гарик Сукачев, «Наив» и многие другие. 5-tv.ru публиковал полное расписание выступлений музыкантов.

Праздничные мероприятия в честь Дня города Москвы собрали по меньшей мере 1,7 миллиона человек. Главные торжества проходят и на Тверской улице, которая в этот день стала пешеходной.

В завершение праздника москвичей и гостей столицы ждет праздничный салют.